00:31 - | Irán confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, en los ataques de EE.UU. e Israel, informaron medios estatales del país persa

00:06 - | El presidente de EE.UU. declaró a CBS que "hay algunos buenos candidatos" para suceder a Jameneí como líderes de Irán, pero no quiso dar más detalles al respecto

00:04 - | Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses y las israelíes "están dando una paliza" a los iraníes y celebró los ataques de este sábado como "un gran día para este país y para el mundo"

00:02 - | Donald Trump cree que la muerte de Jameneí en la operación conjunta con Israel podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con Irán: "Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente", dijo a CBS

23:51 - | El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní anunció que lanzará en breve la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y Estados Unidos tras el anuncio de la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

23:38 - | Poco después del anuncio de la muerte de Jameneí, el cuerpo militar de élite prometió un castigo "duro y decisivo" %uD83D%uDD34#AlertaCooperativa Guardia Revolucionaria: "La mano de la venganza no dejará en paz a los asesinos del ayatolá Jameneí" https://t.co/N9O0PpEMH1 pic.twitter.com/E2v79HnQeD — Cooperativa (@Cooperativa) March 1, 2026

23:25 - | La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó que la hija, el yerno y el nieto de Jameneí también murieron en los ataques de EE.UU. e Israel

23:24 - | En un mensaje emocionado, un presentador de la televisión estatal iraní que anunció la muerte de Jamenei dijo que el país entrará en 40 días de luto

23:21 - | Guardia Revolucionaria iraní: "Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad"

23:21 - | La Guardia Revolucionaria iraní, en un comunicado recogido por la agencia Fars: "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud"

23:05 - | Tras el anuncio inicial de Donald Trump, los medios estatales de la república islámica ratificaron el deceso del jefe de Estado, que acaparó el poder en el país desde 1989 %uD83D%uDD34#AlertaCooperativa Irán confirmó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, en los bombardeos de EE.UU. e Israel https://t.co/wSnUv4iHBc pic.twitter.com/CeyWoPDjlY — Cooperativa (@Cooperativa) March 1, 2026

21:06 - | El director del buró, Kash Patel, movilizó a todos los equipos de inteligencia y contraterrorismo para proteger el territorio: #Cooperativa90 FBI elevó alerta terrorista en EE.UU. por posibles represalias tras ataque a Irán https://t.co/Kb14bQlGBh pic.twitter.com/kQCOczTVZZ — Cooperativa (@Cooperativa) March 1, 2026

21:06 - | El aeropuerto de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, informó de una muerte y siete heridos tras un ataque con drones contra sus instalaciones, mientras que el de Dubái reportó cuatro heridos, después de una ofensiva iraní contra el país

20:36 - | La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebrará el lunes en Viena una reunión extraordinaria para tratar la situación en Irán

20:34 - | La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber dirigido sus ataques contra varios objetivos militares israelíes en Haifa, Tel Aviv y sus alrededores, según un comunicado recogido en la agencia iraní Irna como respuesta a los bombardeos coordinados entre EE.UU. e Israel

20:15 - | El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó ante el Consejo de Seguridad que el pueblo iraní "no es nuestro enemigo" y subrayó que el mundo "no teme a un Irán libre", sino a "un régimen radical"

20:13 - | El representante permanente de Baréin ante la ONU, Jamal Faris Al Rowaiei, calificó de "cobardes" los ataques con misiles lanzados por Irán contra instalaciones y zonas residenciales en su país y dijo que países del Golfo se defenderán

20:05 - | El Pentágono desmintió este sábado las afirmaciones de las autoridades iraníes y aseguró que no se han registrado bajas entre las filas estadounidenses ni daños graves sobre sus activos militares en Oriente Medio fruto de la respuesta de Teherán a los bombardeos

20:01 - | El embajador de EE.UU. ante la ONU afirmó que los golpes a Irán constituyen "acciones legítimas" por la "continua búsqueda por parte de Irán de capacidades misilísticas avanzadas" así como "negativa a abandonar sus ambiciones nucleares, pese a oportunidades diplomáticas"

20:00 - | "La operación tiene como objetivo específico y estratégico desmantelar las capacidades balísticas que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales e interrumpir la maquinaria que arma a las milicias proxy, así como garantizar que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear", declaró Waltz

20:00 - | El embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, defendió este sábado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques contra Irán buscan impedir que pueda volver a amenazar al mundo con armas nucleares

19:57 - | El embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani, pidió este sábado al Consejo de Seguridad "actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen", y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades

19:53 - | "Debido a las circunstancias actuales, el secretario (Marco) Rubio ya no viajará a Israel el 2 de marzo", informó en un breve comunicado el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson

19:50 - | El representante del Reino Unido ante la ONU, James Kariuki, pidió a Irán que se abstenga de lanzar nuevos ataques y abandone lo que calificó de "comportamiento irresponsable", para permitir que "la vía diplomática siga su curso" y evitar una mayor escalada en Oriente Medio

19:48 - | El aeropuerto de Dubái confirmó que una zona de su terminal sufrió "daños menores" y que cuatro personas resultaron heridas tras ataques iraníes

19:42 - | Irán aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país constituyen "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad" por la muerte de civiles, entre ellos cientos de niños

19:37 - | Una mujer de unos 40 años murió por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom

19:08 - | "Las declaraciones realizadas hoy por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el sentido de que esta operación tenía por objeto impedir que Irán adquiriera un arma nuclear, no están justificadas. Son infundadas", declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia

19:05 - | El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, condenó este sábado los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, calificó de "descarada" la ofensiva y subrayó que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es "inaceptable"

19:02 - | El presidente estadounidense hizo un llamado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras anunciar el deceso del líder supremo durante el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra la República Islámica #AlertaCooperativa Trump: "Jameneí ha muerto" https://t.co/fPNmkhxDHX pic.twitter.com/iejWqQ2cSq — Cooperativa (@Cooperativa) February 28, 2026

18:29 - | El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad de que los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán constituyen "una amenaza para la paz" y podrían desencadenar una cadena de acontecimientos de "graves consecuencias" si no cesan las hostilidades

18:21 - | Muchos vecinos de Teherán celebran a gritos la supuesta pero no confirmada muerte de Ali Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel contra este país. "¡Jameneí ha muerto!", gritan numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital, entre silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas

18:19 - | Israel anunció que cierra "hasta nuevo aviso" los pasos fronterizos con la Franja de Gaza, entre ellos el de Rafah, en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán

18:17 - | Al menos un misil de la última andanada disparada desde Irán hacia Israel impactó este sábado noche en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes y recogió el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA)

18:13 - | El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur

18:06 - | "Creemos que es correcto", declaró Trump en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní

18:05 - | El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

17:24 - | Irán asegura que el Líder Supremo, Ali Jamenei, se encuentra vivo y "dirigiendo las operaciones", mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan a que el ayatolá "dejó de existir" #Cooperativa90

17:23 - | La organización humanitaria Media Luna Roja informó que los ataques de EE.UU. e Israel en Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos #Cooperativa90

17:23 - | La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que se encuentra en "coordinación directa" con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para "monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria" #Cooperativa90

17:20 - | El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News #Cooperativa90