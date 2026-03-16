[VIDEO] Chileno cruzó el Estadio La Granja en highline y sacó aplausos en el Clásico del Maule

El deportista chileno de alto riesgo Matías Grez sacó aplausos en la jornada dominical de la Liga de Asenso al realizar un recorrido en highline en el Estadio La Granja, con motivo del duelo entre Curicó Unido y Rangers.

Grez, quien ostenta el récord Guiness al realizar un cruce en el Ojos del Salado, a 6.880 metros sobre el nivel del mar, realizó el recorrido entre dos torres de iluminación y vestido con la camiseta del elenco tortero.

El hecho provocó sorpresa, nerviosismo y por supuesto, terminó con aplausos de los asistentes.

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