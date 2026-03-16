Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.2°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] Chileno cruzó el Estadio La Granja en highline y sacó aplausos en el Clásico del Maule

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Matías Grez cruzó el estadio entre dos torres de iluminación.

[VIDEO] Chileno cruzó el Estadio La Granja en highline y sacó aplausos en el Clásico del Maule
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El deportista chileno de alto riesgo Matías Grez sacó aplausos en la jornada dominical de la Liga de Asenso al realizar un recorrido en highline en el Estadio La Granja, con motivo del duelo entre Curicó Unido y Rangers.

Grez, quien ostenta el récord Guiness al realizar un cruce en el Ojos del Salado, a 6.880 metros sobre el nivel del mar, realizó el recorrido entre dos torres de iluminación y vestido con la camiseta del elenco tortero.

El hecho provocó sorpresa, nerviosismo y por supuesto, terminó con aplausos de los asistentes.

Mira acá el registro

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada