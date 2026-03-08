Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] Pegó en la pierna: El escandaloso penal contra Recoleta en su visita a Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Otra vez los arbitrajes se robaron el show negativamente en el Ascenso.

[VIDEO] Pegó en la pierna: El escandaloso penal contra Recoleta en su visita a Puerto Montt
 Captura (TNT Sports)
Tras el gol con la mano convalidado a Leandro Benegas en la fecha anterior, el arbitraje en la Liga de Ascenso volvió a cometer un error insólito, esta vez perjudicando a Deportes Recoleta ante Puerto Montt; duelo directo por hacerse con el liderato.

Los puertomontinos ganaron 3-1, pero a los 43', cuando el duelo estaba igualado, el juez Víctor Abarzúa cobró como mano penal un rebote en la pierna de Brayams Viveros, que luego dio en el codo de un brazo que estaba pegado al cuerpo. Jason Flores lo cambió por el 2-1 parcial.

Esta situación aumenta los argumentos para reclamar la implementación del VAR en la segunda categoría; que el presidente de la ANFP Pablo Milad había prometido en 2025 con una versión "light" que aún está en nada.

- Revisa la jugada:

Las + leídas
