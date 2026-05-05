Arsenal y Atlético de Madrid definen en Londres al primer finalista de la Champions

Este martes 5 de mayo, la Champions League conocerá a su primer finalista con el partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid, en el Emirates Stadium de Londres.

Será un todo o nada, pues ambos elencos empataron 1-1 en España. En aquella oportunidad Viktor Gyokeres anotó de penal para los "gunners"; misma vía por la que Julián Alvarez igualó.

Arsenal llega al duelo en un tramo crucial de la temporada, pues disputa el título de la Premier. En ese contexto, jugó con oncena estelar ante Fulham para ganar 3-0 el fin de semana.

Aquel resultado, sumado al posterior empate de Manchester City, dejó al conjunto londinense dependiendo de sí mismo para alzar el trofeo de campeón. Sin embargo, también está el foco completo en llevarse su primera "orejona".

El entrenador Mikel Arteta dijo: "Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho. Tengo muchas ganas de vivir esto y estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo".

La posible alineación "cañonera" cuenta con David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Noni Madueke.

El "Atleti" de Diego Simeone llegará con sus figuras descansadas y buen ánimo general en el plantel, pues un equipo alternativo derrotó por 2-0 a Valencia por la liga española, asentándose en el cuarto puesto.

"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido. Tenemos mucha fe en lo que hacemos", dijo el DT en la previa.

La única duda de los "colchoneros" para la disputa en busca de acceder a su tercera final del siglo es la presencia de Julián Alvarez, a quien esperarán hasta última hora tras ciertas molestias físicas.

Se espera que los españoles formen con Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Koke, Ademola Lookman o Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez o Alexander Sørloth.

El partido arrancará a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) con arbitraje del alemán Daniel Siebert, y podrás seguir el resultado a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.