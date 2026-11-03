Barcelona venció a Aston Villa y sumó su tercer triunfo en Champions

Barcelona derrotó 3-0 a Aston Villa este martes en el Camp Nou, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, gracias a una anotación de Lamine Yamal y un doblete del brasileño Raphinha.

El equipo dirigido por Hansi Flick abrió la cuenta a los 7 minutos, cuando Lamine Yamal aprovechó un error en la salida del conjunto inglés, recuperó el balón y definió para establecer la ventaja de los locales.

En el segundo tiempo apareció Raphinha (52'), quien aumentó la diferencia con un remate que se desvió en un defensor. Posteriormente, el brasileño completó su doblete a los 64', tras una gran jugada y asistencia del portugués Joao Cancelo.

Con este resultado, Barcelona llegó a nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, y se mantuvo en la pelea por los ocho primeros lugares que entregan clasificación directa a los octavos de final.

Por su parte, Aston Villa también quedó con nueve unidades y sufrió su primera derrota en el certamen.

El próximo desafío de Barcelona será el domingo 8 de noviembre ante Atlético de Madrid, como visitante, por la liga española. En la Champions League volverá a jugar el miércoles 25 de noviembre frente a Sabah, en Azerbaiyán, por la quinta fecha de la fase de liga.