Fernando Gago conoció su castigo por la expulsión tras el clásico universitario

El argentino Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, fue castigado con una fecha por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por la expulsión después de la derrota de los azules ante la UC en el clásico universitario.

Después del partido, Gago ingresó a la cancha y encaró al árbitro Diego Flores, quien le mostró la tarjeta roja.

En el informe arbitral, Flores consignó: "Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro".

Además, agregó que "posterior a eso, el Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome".

Finalmente, Flores indicó que Gago continuó sus reclamos con el resto del equipo arbitral.

Con este castigo, Gago no podrá dirigir a la U en el partido contra Cobresal, por la fecha 27 de la Liga de Primera, que se disputará el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en El Teniente de Rancagua.