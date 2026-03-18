Bayern Múnich volvió a aplastar a Atalanta y pasó a cuartos de Champions

Bayern Múnich se instaló cómodamente en los cuartos de final de Champions League tras una paliza de 4-1 a Atalanta que, además de la goleada en la ida, dejó el global con un abultado 10-2.

El goleador inglés Harry Kane se anotó con dos goles: Abrió la cuenta con un penal al minuto 25 y repitió a los 54' con una genial resolución entre dos defensores.

Tras cartón, a los 56', Lennart Karl aumentó tras pase del colombiano Luis Díaz, quien marcó el 4-0 parcial con un golazo al minuto 70 de partido.

Con todo liquidado desde hacía tiempo, Atalanta encontró el descuento en el final con un golpe de cabeza de Lazar Samardzic (85'), luego de un pivoteo en un tiro de esquina.

De esta manera, Bayern Múnich se citó con Real Madrid, cuadro que eliminó a Manchester City con un marcador global de 5-1.

La ida se jugará la semana del 7 de abril y la revancha tendrá lugar siete días después, a la espera de que la UEFA defina la programación detallada de cada llave.