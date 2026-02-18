Benfica respaldó a Gianluca Prestianni y desestimó denuncia de Vinícius Jr

El club portugués Benfica desestimó formalmente la versión entregada por los futbolistas de Real Madrid respecto a un supuesto insulto racista del delantero argentino Gianluca Prestianni contra el atacante brasileño Vinícius Jr. La dirigencia de Lisboa utilizó sus plataformas oficiales para cuestionar la denuncia realizada durante el duelo de Champions League disputado en el Estadio Da Luz.

A través de un comunicado apoyado en material audiovisual, el cuadro de las "Aguilas" fue categórico en su defensa. "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores de Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", afirmó la institución. Previamente, el club publicó una imagen del juvenil trasandino con el mensaje "juntos, a tu lado", confirmando su respaldo total ante la polémica.

El incidente ocurrió en el minuto 49, tras la anotación del conjunto español. El seleccionado de Brasil denunció ante el árbitro francés François Letexier que fue llamado "mono", lo que activó el protocolo de la UEFA y detuvo el encuentro por ocho minutos. El delantero galo Kylian Mbappé ratificó los dichos de su compañero. "Lo que he visto es muy claro, el número 25 le dijo cinco veces a Vini que era un mono. No se puede aceptar este tipo de actitud", disparó el atacante francés en zona mixta.

Por su parte, el entrenador de Benfica, José Mourinho, optó por una postura equilibrada tras conversar con ambos involucrados. "Hablé con Vinícius y con Prestianni y cada cual me dijo una cosa diferente. En este mundo del fútbol son cosas que ocurren en el campo", señaló el técnico portugués, quien además cuestionó la forma en que el brasileño celebró el gol del triunfo.

El delantero de Real Madrid también reaccionó mediante sus redes sociales. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son", escribió el futbolista en Instagram. Pese a la indignación del cuadro "merengue", la falta de una prueba gráfica concluyente del insulto mantiene el caso bajo la observación de los organismos disciplinarios de Europa.