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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Betis de Pellegrini dijo adiós a su invicto en Champions tras caer ante Borussia Dortmund

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del "Ingeniero" se quedó con nueve puntos en zona de play-offs.

Betis de Pellegrini dijo adiós a su invicto en Champions tras caer ante Borussia Dortmund
 EFE
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Real Betis, club entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, vio finalizado su invicto en la UEFA Champions League tras caer por 2-1 ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, durante la cuarta fecha de la fase liguera.

En un choque de fuerzas parejas, el "Ingeniero" lamentó una primera mitad donde su escuadra vio anulado un tanto a Antony. Posterior a esto, el meta Alvaro Valles debió sostener en varios pasajes la portería invicta.

No fue hasta el complemento que el dueño de casa quebró la resistencia andaluza en el arranque mediante Fábio Silva (49'), aunque las modificaciones de Pellegrini surtieron efecto inmediato cuando Aitor Ruibal decretó la igualdad transitoria (67').

El festejo bético se esfumó con rapidez, pues el juvenil Konstantinos Karetsas sacó un remate esquinado que superó la estirada de Valles para sentenciar la ventaja definitiva a favor de los germanos (72').

Con este resultado, Real Betis se estancó con 9 unidades en el undécimo casillero de la clasificación europea antes de enfrentar a Slovan Bratislava en Eslovaquia, debiendo concentrarse ahora en el torneo español, donde visitará a Elche de Lucas Cepeda este domingo 8 de noviembre.

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