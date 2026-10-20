Borussia Dortmund consiguió este martes una ajustada victoria por 2-1 sobre Sabah Bakú en Azerbaiyán, por la fase de liga de la Champions League, gracias a un doblete del delantero guineano Serhou Guirassy, quien anotó a los 10 y 53 minutos. El conjunto alemán abrió tempranamente el marcador, pero sufrió el empate de McCarty a los 31' y debió recuperar la ventaja en el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos en el Estadio Olímpico de Bakú.

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