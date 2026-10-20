Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y chubascos
Santiago14.4°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Champions: Slavia Praga rescató un empate en los descuentos ante Fenerbahce

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Slavia Praga consiguió este martes un empate 2-2 frente a Fenerbahçe en Estambul, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, gracias a un gol de Pavel Kacor a los 90 minutos. El conjunto turco tomó una ventaja temprana con anotaciones de Oguz Aydin (4') y Mason Greenwood (11'), pero los checos reaccionaron con los tantos de Lukas Provod (15') y Kacor, quien selló la igualdad en el Estadio Şükrü Saracoğlu y prolongó la racha sin victorias del equipo local en el torneo europeo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados