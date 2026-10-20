Slavia Praga consiguió este martes un empate 2-2 frente a Fenerbahçe en Estambul, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, gracias a un gol de Pavel Kacor a los 90 minutos. El conjunto turco tomó una ventaja temprana con anotaciones de Oguz Aydin (4') y Mason Greenwood (11'), pero los checos reaccionaron con los tantos de Lukas Provod (15') y Kacor, quien selló la igualdad en el Estadio Şükrü Saracoğlu y prolongó la racha sin victorias del equipo local en el torneo europeo.

LEER ARTICULO COMPLETO