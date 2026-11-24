Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
Champions: Betis de Pellegrini visita a Slovan Bratislava por la quinta fecha en la fase de liga
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Sigue la jornada en Cooperativa.cl.
Este martes y miércoles se disputa la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde destacan los cruces entre Manchester City y Napoli, Arsenal ante Borussia Dortmund, y el duelo de Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini frente a Slovan Bratislava.
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Martes 24 de noviembre
1-0: 77' Deniz Gul (GAL)
1-0: 90+2' Melayro Bogarde, en contra (BOD)
1-0: 10' Viktor Gyokeres (ARS)
0-1: 2' Oussama Targhalline, en contra (POR)
1-0: 6' David Raum (RBL); 2-0: 9' Antonio Nusa (RBL)
Miércoles 25 de noviembre