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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Champions: PSG Inició con aplastante goleada la defensa del título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los de Luis Enrique dieron una muestra de poderío ante el modesto Slovan Bratislava.

Champions: PSG Inició con aplastante goleada la defensa del título
 EFE
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Paris Saint-Germain tuvo un inicio aplastante en la defensa de su bicampeonato en la UEFA Champions League tras golear 6-1 a Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes durante la primera fecha.

Pese a que el club eslovaco tuvo a un referente como Yaya Touré debutando como entrenador en este certamen, el poderío de los pupilos de Luis Enrique no dio lugar a dudas cuando Ousmane Dembélé (17' y 23') encaminó la victoria.

Seguido a ello, Ferran Torres anotó su primera conquista de la jornada (31') para luego completar un triplete en el complemento (47' y 57'). Acto seguido, Suleiman Camara aprovechó los festejos para marcar el tanto del "honor" (58').

Sobre el final vino la aparición de otro campeón del mundo, ya que un zurdazo de Fabián Ruiz (87') decretó las cifras definitivas.

Con este resultado, PSG sumó sus primeros tres puntos en la fase liguera antes de visitar a Stade Brestois el 13 de septiembre a las 15:45 horas por la Ligue 1.

En tano, por Champions también hará de forastero, pero ante Manchester City el 14 de octubre en la segunda fecha.

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