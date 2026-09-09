Eric Goles: Para ser ministro de Ciencia se necesita conocer el contexto de Chile

El doctor en Ingeniería Eric Goles, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, advirtió en Cooperativa que para ser designado como ministro de Ciencia y Tecnología, se requiere "tener muy claro el contexto en que la ciencia se desarrolla en Chile".

En el marco del estreno de su autobiografía "El segundo principio", el académico se refirió al tema en Lo que Queda del Día con el fin de aclarar un comentario reciente que hizo sobre la actual titular de esa cartera, Ximena Lincolao, quien a su juicio, "sabe un carajo".

"Cuando dije que (Lincolao) sabía un carajo, es que no sabe y no puede saber. Para ser ministro, no es una condición necesaria ser un doctor en Matemáticas o Física, o ser científico, pero sí tener muy claro el contexto en que la ciencia se desarrolla en Chile, en la gestión de la ciencia propiamente tal", puntualizó.académico de la Universidad Adolfo Ibáñez

En concreto, Goles observó que "en el sistema chileno en particular -y diría que en la mayoría de los países del mundo-, la ciencia se desarrolla esencialmente en las universidades. Por lo tanto, si no tengo claro eso, y me dedico solo a hablar de innovación y tecnología, eso no está nada de mal en el sentido de llegar con aplicaciones concretas a la sociedad, pero está en detrimento de la ciencia propiamente tal".

No obstante, opinó que este problema no se limita al Gobierno de Kast, sino que desde la creación del Ministerio en Piñera II, "ha habido un desfile, un carrusel de ministras y ministros que, la verdad, han hecho poco o casi nada, porque el Ministerio no tiene recursos".

"Están dando palos de ciego"

En materia de financiamiento, estimó que "para la tecnología, deberían haber juntado parte de los aportes de la Corfo, que en muchas cosas lo ha hecho bien históricamente, con los del CONICYT, que son los aportes que van directamente a la ciencia, para tener una cierta fortaleza, pero no es el caso".

"Más allá de la buena intención, o de decir 'quiero hacer innovación', eso no puede ser en detrimento de las cuatro chauchas (sic) que tiene la ciencia. Romper el Fondecyt, que es el programa fundamental de ciencia, que va desde las ciencias más puras y esotéricas, pasando por las humanidades y las ciencias sociales, es quebrarle el espinazo al desarrollo del país. Así de simple", enfatizó Goles.

"Si van a crear un fondo del lado tecnológico -continuó-, que irá directo a la innovación, conjuntamente con la Corfo, con programas Fondef, está bien, pero hay que colocar recursos y nadie lo hace, solo se saca", reafirmó, apuntando como ejemplo el recorte a Becas Chile.

Para el académico, "decir que no pueden haber jóvenes financiados por el Estado de Chile que vengan a hacer postdoctorados científicos al país es una brutalidad (...) Es cerrarnos a la internacionalización, porque somos deficientes en un montón de áreas. De pronto, traer a jóvenes del extranjero con doctorados hace la diferencia; lo ha hecho y hoy en día prácticamente lo prohibieron, exigiendo que tuvieran no sé cuántos años viviendo en Chile para postular".

Con todo, sentenció que las medidas aplicadas por Lincolao "son cosas muy erróneas, que muestran que a nivel de Ministerio, en los últimos gobiernos, pero en particular en este, se están dando palos de ciego, y se está apuntando a cosas que no son concretas en cuanto a la esencia de lo que debe ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología, más aún con escasísimos recursos".