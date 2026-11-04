Como 1907 hizo historia en la Champions: Marcó nueve goles como visita en triunfo ante Lens

El club italiano Como 1907 hizo historia este miércoles en la Champions League al vencer con un increíble 1-9 a Lens en Francia, en la cuarta fecha de la fase de liga del torneo.

El equipo dirigido por el español Cesc Fábregas marcó varios hitos con la espectacular victoria en el Stade Bollaert-Delelis.

Según consignó el conocido estadístico español MisterChip, Como, debutante en el torneo, es el primer equipo en toda la historia que marcó nueve goles como visitante.

Del mismo modo, Lens es el primer club de una de las cinco grandes ligas europeas que recibe nueve goles en su propia cancha en una competencia continental.

Además, alcanzó el récord de Queens Park Rangers de 1976 con más goles en sus primeros cuatro partidos europeos, con 19 anotaciones.

Los goles de Como fueron un triplete de Anastasios Douvikas (7', 32' y 57'), Nico Paz (40'), Lucas Da Cunha (47'), Marc Oliver Kempf (53'), Mattia Liberali (62'), Martin Baturina (69') y Matteo Papaccioli (90+1').

Lens, por su lado, tuvo un descuento, obra de Rubén Aguilar, cuando estaban 0-7 abajo en el marcador (65').

Con el resultado, Como 1907 quedó en el cuarto lugar de la tabla, con nueve puntos, a tres de los líderes PSG y Real Madrid; Lens, en cambio, está en el puesto 33°, con solo tres positivos, lejos de puestos de clasificación a las siguientes rondas.

En la próxima fecha de la Champions, en la última semana de noviembre, Lens visitará a RB Leipzig y Como recibirá a AEK Atenas.