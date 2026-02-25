¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Champions League?
Ya quedaron definidos los 16 equipos que disputaran la siguiente fase del certamen del viejo continente.
Ya quedaron definidos los 16 equipos que disputaran la siguiente fase del certamen del viejo continente.
Esta semana quedaron definidos todos los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League tras las jornadas de los play-off del torneo europeo.
El sorteo, donde se definirán los cruces de octavos, será este viernes 27 de febrero, a la 08:00 horas (11:00 GMT), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.
De acuerdo a la UEFA, los equipos ya tienen predefinidos los posibles rivales y estos quedarán resueltos en el sorteo.
Los octavos de final se disputarán a doble partido, con los partidos de la ida programados entre el 10 y el 11 de marzo y la vuelta entre el 17 y el 18 de marzo.
Posibles rivales para los ocho primeros de la fase de liga:
Posibles rivales para los ganadores de los play-offs: