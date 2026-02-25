¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Esta semana quedaron definidos todos los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League tras las jornadas de los play-off del torneo europeo.

El sorteo, donde se definirán los cruces de octavos, será este viernes 27 de febrero, a la 08:00 horas (11:00 GMT), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

De acuerdo a la UEFA, los equipos ya tienen predefinidos los posibles rivales y estos quedarán resueltos en el sorteo.

Los octavos de final se disputarán a doble partido, con los partidos de la ida programados entre el 10 y el 11 de marzo y la vuelta entre el 17 y el 18 de marzo.

Posibles rivales para los ocho primeros de la fase de liga:

Arsenal vs. Atalanta o Bayer Leverkusen

Barcelona vs. Newcastle o PSG

Bayern Munich vs. Atalanta o Bayer Leverkusen

Chelsea vs. Newcastle o PSG

Liverpool vs. Atlético de Madrid o Galatasaray

Manchester City vs. Bodo Glimt o Real Madrid

Tottenham vs. Atlético de Madrid o Galatasaray

Sporting de Lisboa vs. Bodo Glimt o Real Madrid

Posibles rivales para los ganadores de los play-offs: