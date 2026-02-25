Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.6°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ya quedaron definidos los 16 equipos que disputaran la siguiente fase del certamen del viejo continente.

¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Champions League?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana quedaron definidos todos los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League tras las jornadas de los play-off del torneo europeo.

El sorteo, donde se definirán los cruces de octavos, será este viernes 27 de febrero, a la 08:00 horas (11:00 GMT), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

De acuerdo a la UEFA, los equipos ya tienen predefinidos los posibles rivales y estos quedarán resueltos en el sorteo.

Los octavos de final se disputarán a doble partido, con los partidos de la ida programados entre el 10 y el 11 de marzo y la vuelta entre el 17 y el 18 de marzo.

Posibles rivales para los ocho primeros de la fase de liga:

  • Arsenal vs. Atalanta o Bayer Leverkusen
  • Barcelona vs. Newcastle o PSG
  • Bayern Munich vs. Atalanta o Bayer Leverkusen
  • Chelsea vs. Newcastle o PSG
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid o Galatasaray
  • Manchester City vs. Bodo Glimt o Real Madrid
  • Tottenham vs. Atlético de Madrid o Galatasaray
  • Sporting de Lisboa vs. Bodo Glimt o Real Madrid

Posibles rivales para los ganadores de los play-offs:

  • Atalanta vs. Arsenal o Bayern
  • Atlético de Madrid vs. Liverpool o Tottenham
  • Bodo Glimt vs. Manchester City o Sporting de Lisboa
  • Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal o Bayern Munich
  • Newcastle vs. Barcelona o Chelsea
  • PSG vs. Barcelona o Chelsea
  • Real Madrid vs. Manchester City o Sporting de Lisboa

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada