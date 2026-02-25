Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Juanes invitó a Mon Laferte a su show en Viña 2026 para cantar uno de sus clásicos

Autor: Redacción Cooperativa

Los cantante tienen una relación de amistad desde hace varios años.

El cantante Juanes sorprendió al público de la Quinta Vergara al invitar a Mon Laferte a su concierto en Viña 2026 para interpretar uno de sus clásicos.

La canción escogida fue "Fotografía", el dueto que el colombiano firmó en 2002 junto a Nelly Furtado, y que en esta cuarta jornada de Festival tuvo a la chilena como protagonista.

"Yo a esta mujer la amo", dijo Juanes mientras cantaban el tema junto a un karaoke del Monstruo. "Eres lo más grande Juanes", le dijo Mon Laferte al concluir la presentación.

La relación de amistad entre la chilena y el colombiano data de 2017 cuando juntos editaron el tema "Amárrame".

