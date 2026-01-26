Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Copenhague en la Champions League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos equipos se enfrentran en la última fecha de la fase de liga.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Copenhague en la Champions League?
FC Barcelona y Copenhague protagonizarán este miércoles 28 de enero, en el Camp Nou, un duelo trascendental en la última fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League.

El cuadro danes buscará sumar para sellar su pase a los playoffs del torneo internacional, ya que marcha en el puesto 26 de la tabla de posiciones con ocho puntos.

Por su parte, el cuadro azulgrana marcha noveno con 13 puntos, y está obligado a ganar para meterse entre los ocho mejores y clasificar directo a octavos, aunque depende de los otros resultados de la jornada. 

El encuentro entre Barcelona y Copenhague está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este miércoles 28 de enero y podrás seguirlo por televisión en ESPN 2, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

