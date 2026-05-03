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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Arsenal y Atlético de Madrid por las semis de la Champions?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos igualaron 1-1 en la ida disputada en la capital española.

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Arsenal y Atlético de Madrid por las semis de la Champions?
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Arsenal y Atlético de Madrid definirán este martes 5 de mayo al primer finalista de la UEFA Champions League cuando ambos se vean las caras en el Emirates Stadium después de igualar 1-1 en el Estadio Metropolitano.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN y ESPN Premium, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

En el duelo de ida, el cuadro inglés se adelantó gracias a un penal de Viktor Gyökeres, mientras que el equipo de Diego Simeone emparejó las cifras mediante la misma vía gracias a la anotación de Julián Álvarez.

Todos los detalles relacionados a este compromiso también los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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