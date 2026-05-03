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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver la semifinal de vuelta entre Bayern Munich y PSG por la Champions?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras el épico 5-4 de la ida, los bávaros buscan la remontada en casa ante el equipo de Luis Enrique.

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El Allianz Arena será el escenario de una batalla decisiva entre gigantes cuando Bayern Munich y PSG se midan en la revancha de las semifinales de la Champions League, tras protagonizar un intenso 5-4 en la ida disputada en el Parque de los Príncipes.

El partido programado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) de este miércoles 6 de mayo será transmitido por televisión en las señales de ESPN y ESPN Premium, y de forma online a través de la plataforma Disney+ Premium.

Ambas escuadras vienen de cuidar piezas en sus ligas locales. Mientras que los alemanes guardaron a su tridente ofensivo compuesto por Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, PSG hizo lo propio con figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Todos los detalles, goles y el minuto a minuto los podrás encontrar en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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