¿Cuándo y dónde ver la semifinal de vuelta entre Bayern Munich y PSG por la Champions?

El Allianz Arena será el escenario de una batalla decisiva entre gigantes cuando Bayern Munich y PSG se midan en la revancha de las semifinales de la Champions League, tras protagonizar un intenso 5-4 en la ida disputada en el Parque de los Príncipes.

El partido programado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) de este miércoles 6 de mayo será transmitido por televisión en las señales de ESPN y ESPN Premium, y de forma online a través de la plataforma Disney+ Premium.

Ambas escuadras vienen de cuidar piezas en sus ligas locales. Mientras que los alemanes guardaron a su tridente ofensivo compuesto por Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, PSG hizo lo propio con figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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