¿Desafía a la UEFA? Gianluca Prestianni viajó a Madrid con Benfica

El futbolista argentino Gianluca Prestianni viajó este martes a Madrid junto a la delegación de Benfica, pese a la suspensión provisional que le impuso la UEFA. El extremo de 20 años acompañó a sus compañeros a la capital de España mientras el club aguarda la resolución de un recurso de apelación contra la sanción por los presuntos insultos racistas denunciados por el atacante de Real Madrid, Vinícius Júnior.

El presidente del club portugués Benfica, Rui Costa, respaldó públicamente al jugador en el aeropuerto de Lisboa antes del despegue. El dirigente criticó el trato que recibió el deportista y aseguró que el exjugador de Vélez Sarsfield es inocente de los cargos que se le imputaron tras el partido de ida. "No estaba dentro del campo para saber qué se dijo, pero creo en mi jugador. El es todo menos racista", declaró el timonel.

La dirigencia de la escuadra de las "Aguilas" argumentó en su defensa que la medida de la UEFA no se justificó al no existir pruebas concluyentes del incidente. Rui Costa enfatizó que la institución lusa mantiene estándares estrictos contra la discriminación. "Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas", añadió el ex seleccionado de Portugal.

Prestianni fue uno de los futbolistas más ovacionados por la fanaticada portuguesa durante su ingreso a la terminal aérea. La presencia del atacante en la ciudad de Madrid generó expectación, a pesar de que reglamentariamente está inhabilitado para pisar el césped del Estadio "Santiago Bernabéu" este miércoles por la Champions League.

El conflicto se originó el pasado 17 de febrero, cuando Vinícius Júnior reportó agresiones verbales por parte del argentino durante la celebración del gol del conjunto merengue. La resolución definitiva del tribunal europeo determinará si el recurso de Benfica permitió el retorno anticipado de su figura o si debió cumplir la totalidad de la sanción en las tribunas del recinto español.