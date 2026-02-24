DT de Real Madrid: La UEFA tiene la oportunidad de no dejar la lucha contra el racismo en un eslogan

El técnico español Alvaro Arbeloa lanzó este martes un contundente desafío a la UEFA, exigiendo que el organismo continental aplique sanciones reales y no solo simbólicas tras los presuntos insultos racistas y homofóbicos sufridos por Vinícius Júnior. El DT de Real Madrid abordó la polémica en la previa del trascendental duelo de vuelta por la Champions League en la ciudad de Madrid.

"Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre abanderó esta lucha, tiene la oportunidad de no dejarlo sólo en un bonito eslogan o en una pancarta antes de los partidos. Espero que aproveche el momento", señaló el preparador nacido en España durante la rueda de prensa oficial.

El conductor del conjunto "merengue" evitó entrar en confrontaciones con su colega José Mourinho y concentró su discurso en la protección del futbolista sudamericano. "Creo lo mismo que dije la semana pasada. Vinícius Júnior marcó un grandísimo gol y nada de lo que pueda hacer o haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo", enfatizó el adiestrador del cuadro de Chamartín.

Respecto al estado físico y mental del ariete previo al reencuentro con la escuadra de Lisboa, Arbeloa reconoció que el jugador se encuentra en óptimas condiciones. "Está muy bien, con muchas ganas y muy motivado. Desde que llegué dio un rendimiento diferencial, es un líder y necesitamos que mañana vuelva a hacer un gran partido en el 'Santiago Bernabéu'", valoró el técnico.

Finalmente, el técnico destacó la resiliencia del seleccionado brasileño ante la adversidad vivida en el Estadio Da Luz. "Siempre demostró mucha valentía. Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría y él siempre lo hizo demostrando una grandísima personalidad. Es un luchador y mañana saldrá a demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta", concluyó el jefe del banco de Real Madrid.