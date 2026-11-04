DT del Dortmund se rindió ante Pellegrini: "Es un caballero y seguir a los 73 años es todo un logro"

Un exigente e histórico desafío afrontará este miércoles el Real Betis de Manuel Pellegrini, elenco que visitará a Borussia Dortmund en Alemania por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, certamen donde el cuadro heliopolitano ostenta un rendimiento perfecto con tres victorias en igual número de presentaciones.

En la previa del compromiso en el Signal Iduna Park, el director técnico del conjunto germano, el croata Niko Kovac, se deshizo en loas hacia la figura del "Ingeniero", catalogándolo como un referente de caballerosidad en el fútbol europeo.

"No solo es un gran entrenador por su enorme bagaje y experiencia, sino porque también lo considero un caballero. La forma en que entrena y su comportamiento en la banda me demuestran que tiene un carácter muy tranquilo y es alguien realmente muy agradable. Seguir al pie de la banda a los 73 años es todo un logro y estoy deseando conocerlo en persona", manifestó el estratega balcánico en rueda de prensa.

En esa misma línea, Kovac analizó la marcada identidad de juego que el técnico chileno ha impreso a lo largo de su carrera en el Viejo Continente.

"Es sudamericano y sabe exactamente lo que necesitan sus equipos: tienen que jugar bien al fútbol y así lo hacen. No solo ocurre ahora en Betis, sino que también se vio en Málaga y en Manchester City. Nos enfrentaremos a un rival muy seguro con la pelota, que sin duda intentará hacernos correr", advirtió el DT aurinegro.

Por último, el adiestrador del Dortmund remarcó el mérito de la escuadra sevillana para codearse con los gigantes de España: "El Betis es un equipo muy bueno. Si terminas entre los cuatro primeros en La Liga es porque tienes calidad de sobra, ya que las tres primeras plazas suelen estar copadas. Nos espera un rival que no sólo ha ganado sus tres partidos, sino que juega muy bien", concluyó.