El Betis de Pellegrini debutó en la Champions con gran remontada a Lille en Francia

En el inicio de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Real Betis del DT chileno Manuel Pellegrini cosechó un gran triunfo de 3-2 ante Lille OSC, nada menos que en condición de visitante.

Ayase Ueda abrió la cuenta para los franceses (12'). Aunque Marc Bartra empató a los 33', Lille se fue al descanso con ventaja gracias a Alexsandro (36').

Sin embargo, Real Betis reaccionó con el segundo gol de Bartra a los 49' y la conquista clave de Troy Parrott cuatro minutos después.

El festejo bético terminó con expulsión del galo Ethan Mbappé en las filas de Lille, por darle un codazo al defensor albiverde Natan antes de la reanudación desde el círculo central.

Con la ventaja numérica, Betis avisó en busca de la cuarta cifra con Antony liderando las salidas rápidas por su sector. Además, la zaga respondió para contener los intentos franceses por habilitar a Olivier Giroud.

Ahora Betis tendrá que esperar hasta octubre para volver a jugar por la Champions: El miércoles 14 recibirá a FC Porto en La Cartuja, a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).

Antes de ese duelo, los dirigidos por el "Ingeniero" enfrentarán por la liga española a Villarreal (14 de septiembre), Getafe (17 de septiembre), Deportivo La Coruña (20 de septiembre) y Osasuna en un duelo por programar para la semana del 11 de octubre.