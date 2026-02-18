El polémico ataque de Felipe Melo a Prestianni: Su mujer debe haberle sido infiel con un negro

El exfutbolista brasileño Felipe Melo lanzó una violenta crítica contra el delantero argentino Gianluca Prestianni, luego de la denuncia por insultos racistas que realizó el atacante de Real Madrid, Vinícius Júnior. El histórico volante de Fluminense y Galatasaray utilizó sus plataformas digitales para defender a su compatriota tras el polémico partido disputado en Lisboa.

"Fuego a los racistas. Y si tú defiendes a los racistas, fuego también", disparó el mundialista con Brasil, empleando un término que en su país se asocia a una respuesta armada contra la discriminación. Melo subió el tono de sus declaraciones al referirse a la vida personal del jugador de Benfica, asegurando que "su mujer debe haberle sido infiel con un hombre negro", en un intento de explicar la conducta del trasandino.

El exmediocampista defendió la forma de celebrar de Vinícius Júnior y descartó que sus bailes fueran una provocación para la grada de Estádio da Luz. El veterano deportista confesó además que evitó profundizar en sus pensamientos por recomendación directa de su equipo legal, ante la gravedad de las acusaciones que empañaron el cruce de la Champions League.

El incidente, que se originó en el minuto 49 del encuentro, mantuvo el juego detenido por ocho minutos tras la activación del protocolo de la UEFA. Mientras Real Madrid respaldó la versión de su estrella, Benfica emitió un comunicado defendiendo la inocencia de Prestianni, asegurando que los jugadores rivales no pudieron escuchar los supuestos insultos debido a la distancia en el campo.

La UEFA ya revisa los informes oficiales del partido para determinar posibles sanciones disciplinarias de oficio. Por ahora, el caso generó un repudio generalizado en figuras del fútbol mundial, sumándose a los descargos de otros referentes como Thierry Henry y Rio Ferdinand contra el racismo en los estadios europeos.