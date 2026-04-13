FC Barcelona anhela la remontada ante Atlético de Madrid en Champions

La definición para conocer a los cuatro mejores equipos de la UEFA Champions League comenzará este martes, donde el Estadio Metropolitano recibirá la revancha entre Atlético de Madrid y FC Barcelona a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT).

Los dirigidos por Diego Simeone llegan con una sólida ventaja tras un 0-2 en el Camp Nou, sumado a que no han caído en su reducto por más de dos goles en toda la temporada, los hace ilusionarse con regresar a una semifinal continental después de nueve años.

El "Cholo" probablemente formará con: Jan Oblak o Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Alvarez.

En la otra vereda, el elenco de Hansi Flick llega con el impulso de golear a Espanyol en el derbi. No obstante, los "culés" deberán ir contra las estadísticas, remontando por primera vez tras perder en casa ante un rival que solo cayó una vez en sus últimas seis presentaciones en la capital.

Para esta instancia, contarán posiblemente con: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric García, Gerard Martín, Joao Cancelo; Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.

Con arbitraje del francés Clément Turpin, todos los detalles de este cruce que definirá al rival de Arsenal o Sporting de Portugal en semifinales los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.