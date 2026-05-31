Festejos por la Champions de PSG dejaron un muerto, una persona en coma y cientos de heridos

Una persona falleció y un joven está en coma tras los festejos en Francia por la segunda Champions League de París Saint-Germain, conquistada ante Arsenal el sábado recién pasado.

Además hubo otras 219 personas heridas, ocho de ellos de carácter grave, y 57 policías afectados, según informó el ministro del Interior Laurent Nuñez en una conferencia de prensa.

"Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain. Los hemos visto claramente en París, pero también fue en provincias. Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido", lamentó la autoridad.

La persona fallecida, cuyo anuncio fue hecho por la Fiscalía de París y no por el ministro del Interior en su comparecencia, es un hombre de 24 años cuya moto habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot (noroeste de París).

Además, otra persona, de 17 años, está en coma al haber sido acuchillada durante una riña en el barrio XVI, en el oeste de París.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven, aturdido, presentaba dos heridas en el ojo y sangraba abundantemente por la boca. Los implicados se dieron a la fuga de inmediato ante la vista de los vecinos.

Una segunda persona estaba en estado muy grave por los festejos de anoche, aunque fuera de riesgo vital, después de que un conductor perdiese el control de su vehículo hasta chocar contra una terraza del céntrico distrito X de París. En ese mismo incidente, otra persona resultó herida de menor gravedad.

En cuanto al balance en cifras, es cercano a los desmanes ocurridos en 2025 cuando PSG celebró su primera Champions tras golear a Inter de Milán (5-0). En aquella ocasión las autoridades contabilizaron en toda Francia dos personas fallecidas durante las celebraciones, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos) y 559 detenidos.

El ministro Nuñez agradeció el papel de las fuerzas del orden y de seguridad, más aún en las condiciones de extremo calor registradas el sábado, y contó que han actuado "siempre que ha habido tumultos", en una respuesta velada a las críticas que el Gobierno recibió por parte de la ultraderecha, acusando falta de acción.

El ministro puso como ejemplo de esa reactividad policial las frustradas invasiones en la circunvalación de París por varios grupos de individuos y el fallido intento de invasión del estadio del Parque de los Príncipes por parte de unas 150 personas.