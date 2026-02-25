Hakimi entró en la nómina de PSG para la Champions tras su citación a juicio por violación

El futbolista marroquí Achraf Hakimi integra este miércoles la lista de convocados de París Saint-Germain para enfrentar a AS Mónaco por la Liga de Campeones, apenas 24 horas después de recibir una citación de un tribunal en Francia para encarar un juicio por el presunto delito de violación contra una joven.

El lateral de 27 años apeló la determinación de los jueces instructores que ordenaron el inicio del proceso legal. En paralelo, la directiva del elenco parisino respaldó al segundo capitán del equipo y se amparó en la presunción de inocencia para mantenerlo en la disciplina del plantel profesional.

El defensor asoma como posible titular para el compromiso en el Parque de los Príncipes, escenario donde los dueños de casa buscarán asegurar su boleto a los octavos de final del certamen continental luego del triunfo por 3-2 conseguido durante la ida en el Estadio "Luis II".

La cúpula dirigencial del cuadro galo omitió realizar comentarios oficiales sobre el caso originado en febrero de 2023, mientras que el entrenador español Luis Enrique se limitó a señalar que el tema quedó "en manos de la justicia".

Por su parte, el deportista utilizó sus redes sociales para negar las acusaciones, aseguró que todo demostró su falsedad y detalló que afrontó la situación "con calma" a la espera de que "la verdad resurja públicamente".