A pocos días de que se concrete el cambio de mando el próximo 11 de marzo, el escenario político chileno se prepara para una transformación radical en su relato fundamental. La transición desde la administración de Gabriel Boric hacia la de José Antonio Kast no solo representa un cambio de coalición, sino una redefinición del lugar que ocupa el ciudadano en la esfera pública.

Rodrigo Araya, doctor en Estudios Americanos y académico de la Universidad de Santiago, reflexionó en El Diario de Cooperativa sobre las promesas incumplidas del ciclo que termina y los riesgos del modelo que comienza.

