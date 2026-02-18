Imágenes captaron insultos racistas de hinchas de Benfica en duelo con Real Madrid

Hinchas de Benfica dedicaron insultos y gestos racistas contra el delantero brasileño Vinícius Júnior durante el partido de Champions League disputado en Lisboa. Las imágenes, que se conocieron a través de la red social X, mostraron a diversos fanáticos imitando movimientos de mono en dirección al atacante de Real Madrid luego de que este convirtió el único tanto del encuentro.

El exdefensa inglés Rio Ferdinand reaccionó de inmediato a las evidencias digitales. El histórico referente de Manchester United compartió el video de las agresiones verbales y gestuales utilizando emoticonos de indignación y molestia, sumándose al repudio generalizado que generó la conducta de los seguidores del club portugués en el Estadio Da Luz.

El incidente ocurrió luego de que el ariete sudamericano celebró su anotación con un baile frente a la grada local en el minuto 49. Pese a que el lateral de Benfica, Samuel Dahl, acusó posteriormente una supuesta falta de respeto del brasileño hacia la hinchada, los registros confirmaron que tanto adultos como menores de edad participaron en los actos discriminatorios desde las tribunas.

Además, se activó el protocolo por racismo debido a presuntos insultos del jugador Gianluca Prestianni contra el autor de la anotación.

El clima de hostilidad rodeó al conjunto español desde su llegada a Portugal, donde incluso se produjeron lanzamientos de objetos contra el bus del equipo madrileño. La UEFA ya tomó conocimiento de los registros audiovisuales para determinar eventuales sanciones disciplinarias contra Benfica por el comportamiento racista de su parcialidad.