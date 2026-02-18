Caos en la frontera: control biométrico en Tacna provoca esperas de hasta cuatro horas y desmayos

El debut del sistema de control biométrico implementado por las autoridades peruanas en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, el principal punto de control migratorio en la frontera con Chile, ubicado en Tacna, ha provocado un colapso en el flujo de pasajeros que transitan entre ambos países.

Según consignó el diario La Estrella de Arica, la nueva medida -que exige registro de huellas dactilares y fotografía obligatoria- ha generado esperas de hasta cuatro horas en plena temporada alta.

La falta de infraestructura adecuada para absorber la demanda estival transformó el paso fronterizo en un escenario de crisis, con filas que se extendieron hasta los estacionamientos bajo condiciones climáticas extremas.

Los testimonios recogidos por el medio ariqueño dan cuenta de una situación humanitaria compleja debido a las altas temperaturas y la nula preparación del recinto. "Había personas que se desmayaban porque estaban a todo sol y la fila era larguísima", relataron representantes del gremio de taxis Arica-Tacna.

Los usuarios denunciaron la ausencia de elementos básicos como sombra, bancas para adultos mayores o puntos de venta de agua, lo que obligó a que muchos viajeros desistieran de su trayecto y regresaran a sus ciudades de origen tras horas de infructuosa espera.

El gremio de transportistas también manifestó su molestia por lo que consideran una implementación carente de planificación. Los conductores de los más de 400 vehículos que cubren la ruta binacional advirtieron que el proceso genera un "cuello de botella" que afecta la disponibilidad de transporte en los terminales.

Según explicaron al matutino nortino, la lentitud del sistema biométrico los mantiene "varados" en la frontera, por lo que reiteraron su histórica demanda de contar con una pista exclusiva para el transporte público que permita agilizar el movimiento de pasajeros.