José Mourinho: Quiero mucho a Real Madrid

Este miércoles 28 de enero Benfica de José Mourinho recibe a Real Madrid por la octava y última fecha de la la fase de liga de la Champions League, a las 17:00 horas (20:00 GMT).

En la conferencia de prensa previa al encuentro el técnico de Benfica y exentrenador de los "merengues" declaró que: "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa)".

En su comparecencia, Mourinho aseguró también que a Benfica solo le vale ganar, por lo que "o matas o mueres de pie".

Sobre el actual entrenador del conjunto español, Alvaro Arbeloa, Mourinho recordó que durante su etapa blanca fue uno de sus "niños" y lo definió como uno "de los mejores hombres que ha jugado en Real Madrid".

"Espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador", afirmó el portugués, para quien Arbeloa "puede entrenar a cualquier equipo del mundo".

En relación al partido, "Mou" reconoció el talento de los futbolistas de Madrid: "Tiene jugadores top, de un nivel tan alto que si no metemos, el Madrid castiga, están a la espera de tu error y te castigan", avisó.

A Benfica solo le vale la victoria y esperar el resultado de sus rivales directos para seguir en el máximo torneo continental de clubes en Europa, por lo que el entrenador insistió en que hay que "intentar todo para ganar, sabiendo quién está al otro lado".

Ante las preguntas en rueda de prensa de los periodistas españoles y portugueses, "Mou" también habló de la salida de Xabi Alonso, al que definió, al igual que Arbeloa, como otro de sus "chicos" y aseguró que "su carrera tomará otro rumbo, porque ha demostrado el nivel de entrenador al que puede llegar".