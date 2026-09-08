Jugador de B. Dortmund terminó en un hospital por problemas circulatorios en duelo de Champions

Borussia Dortmund informó que el joven jugador griego Konstantinos Karetsas, de 18 años, presentó problemas circulatorios y fue trasladado a un hospital durante el partido contra Villarreal en Alemania, en la primera fecha de la fase de liga de la Champions.

Karetsas fue titular y antes de la media hora de juego acusó un malestar en la cancha y se tendió en el césped, teniendo que ser sacado en camilla.

Varios minutos después, el club germano, en sus redes sociales, entregó más detalles, señalando que la salida de Karetsas fue por "problemas circulatorios".

Pese a la gravedad, Borussia Dormund precisó que el jugador "está bien dentro de las circunstancias" y que fue trasladado a un hospital para los exámenes pertinentes.

En lo deportivo, Borussia ganó por 3-2 a Villarreal. El club alemán abrió la cuenta con un autogol de Raphael Veiga (53'), pero los españoles lo igualaron gracias a Santiago Mouriño (66').

Finalmente, Serhou Guirassy apareció para decidir el encuentro y manera increíble: Anotó un doblete para Borussia (80' y 85') y también firmó el descuento de Villarreal con un autogol (90+3').