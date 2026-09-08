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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Jugador de B. Dortmund terminó en un hospital por problemas circulatorios en duelo de Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El griego Konstantinos Karetsas, de 18 años, alarmó a todos en el partido con Villarreal.

Jugador de B. Dortmund terminó en un hospital por problemas circulatorios en duelo de Champions
 EFE
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Borussia Dortmund informó que el joven jugador griego Konstantinos Karetsas, de 18 años, presentó problemas circulatorios y fue trasladado a un hospital durante el partido contra Villarreal en Alemania, en la primera fecha de la fase de liga de la Champions.

Karetsas fue titular y antes de la media hora de juego acusó un malestar en la cancha y se tendió en el césped, teniendo que ser sacado en camilla.

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Varios minutos después, el club germano, en sus redes sociales, entregó más detalles, señalando que la salida de Karetsas fue por "problemas circulatorios".

Pese a la gravedad, Borussia Dormund precisó que el jugador "está bien dentro de las circunstancias" y que fue trasladado a un hospital para los exámenes pertinentes.

En lo deportivo, Borussia ganó por 3-2 a Villarreal. El club alemán abrió la cuenta con un autogol de Raphael Veiga (53'), pero los españoles lo igualaron gracias a Santiago Mouriño (66').

Finalmente, Serhou Guirassy apareció para decidir el encuentro y manera increíble: Anotó un doblete para Borussia (80' y 85') y también firmó el descuento de Villarreal con un autogol (90+3').

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