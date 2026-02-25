Kylian Mbappé quedó fuera de la convocatoria de Real Madrid para enfrentar a Benfica
El delantero francés no integra la lista final para el duelo de este miércoles en el Estadio "Santiago Bernabéu".
El delantero francés no integra la lista final para el duelo de este miércoles en el Estadio "Santiago Bernabéu".
El delantero francés Kylian Mbappé quedó fuera de la convocatoria oficial de Real Madrid para el partido de este miércoles frente a Benfica por la Champions League. La ausencia del astro galo resultó sorpresiva en la ciudad de Madrid, dado que el futbolista participó en la última sesión de entrenamiento y no presentó inconvenientes.
El técnico Alvaro Arbeloa aseguró en la previa que el atacante se encontró disponible para el compromiso, pese a arrastrar una molestia en la articulación. "Quiero poner en valor el compromiso que demostró Kylian Mbappé y el esfuerzo grande que hizo por ayudarnos. Las defensas saben que él puede resolver un partido en cualquier acción y estuvo listo", indicó antes de oficializar la nómina definitiva.
Real Madrid no ofreció un parte médico detallado sobre la situación del "10", aunque la baja se sumó a una extensa lista de ausentes en España. El equipo "merengue" tampoco cuenta con Jude Bellingham, Eder Militao, Dean Huijsen, Dani Ceballos y el suspendido Rodrygo Goes, situación que obligó a citar a los juveniles Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.
De esta forma, la escuadra local enfrenta el desafío continental con Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González en portería; Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy en defensa; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en mediocampo; junto a Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Gonzalo García y Franco Mastantuono en ofensiva.
El compromiso entre Real Madrid y Benfica se disputa este miércoles a las 17:00 horas, donde el conjunto madrileño busca sellar su clasificación a los octavos de final tras la ventaja mínima obtenida en Portugal.