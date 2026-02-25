Kylian Mbappé quedó fuera de la convocatoria de Real Madrid para enfrentar a Benfica

El delantero francés Kylian Mbappé quedó fuera de la convocatoria oficial de Real Madrid para el partido de este miércoles frente a Benfica por la Champions League. La ausencia del astro galo resultó sorpresiva en la ciudad de Madrid, dado que el futbolista participó en la última sesión de entrenamiento y no presentó inconvenientes.

El técnico Alvaro Arbeloa aseguró en la previa que el atacante se encontró disponible para el compromiso, pese a arrastrar una molestia en la articulación. "Quiero poner en valor el compromiso que demostró Kylian Mbappé y el esfuerzo grande que hizo por ayudarnos. Las defensas saben que él puede resolver un partido en cualquier acción y estuvo listo", indicó antes de oficializar la nómina definitiva.

Real Madrid no ofreció un parte médico detallado sobre la situación del "10", aunque la baja se sumó a una extensa lista de ausentes en España. El equipo "merengue" tampoco cuenta con Jude Bellingham, Eder Militao, Dean Huijsen, Dani Ceballos y el suspendido Rodrygo Goes, situación que obligó a citar a los juveniles Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

De esta forma, la escuadra local enfrenta el desafío continental con Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González en portería; Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy en defensa; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en mediocampo; junto a Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Gonzalo García y Franco Mastantuono en ofensiva.

El compromiso entre Real Madrid y Benfica se disputa este miércoles a las 17:00 horas, donde el conjunto madrileño busca sellar su clasificación a los octavos de final tras la ventaja mínima obtenida en Portugal.