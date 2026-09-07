Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La agenda de la primera fecha de la fase de liga de la Champions League
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La primera jornada se disputará entre martes y miércoles.
La primera jornada se disputará entre martes y miércoles.
Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la versión 2026-2027 de la Champions League, evento que tendrá a un chileno en competencia: el técnico nacional de Real Betis, Manuel Pellegrini.
Revisa acá el calendario de la primera fecha
Martes 8 de septiembre
Miércoles 9 de septiembre