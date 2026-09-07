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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La agenda de la primera fecha de la fase de liga de la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La primera jornada se disputará entre martes y miércoles.

La agenda de la primera fecha de la fase de liga de la Champions League
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Este martes 8 de septiembre arranca la fase de liga de la versión 2026-2027 de la Champions League, evento que tendrá a un chileno en competencia: el técnico nacional de Real Betis, Manuel Pellegrini.

Revisa acá el calendario de la primera fecha

Martes 8 de septiembre

  • AEK Athens - LASK. 13:45 horas.
  • Club Brugge - Aston Villa. 13:45 horas.
  • Borussia Dortmund – Villarreal. 16:00 horas.
  • Porto - Manchester City. 16:00 horas.
  • Lille - Real Betis. 16:00 horas.
  • Real Madrid - Inter. 16:00 horas.

Miércoles 9 de septiembre

  • Barcelona - Feyenoord. 13:45 horas.
  • Stuttgart – Viking. 13:45 horas.
  • Liverpool - Atlético de Madrid. 16:00 horas.
  • Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava. 16:00 horas.
  • Sporting CP – Galatasaray. 16:00 horas.
  • Napoli – Arsenal. 16:00 horas.

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