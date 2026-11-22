La Champions League vuelve a la acción esta semana con la quinta fecha de la fase de liga, que contará con varios partidazos en Europa.

El bicampeón defensor PSG enfrentará a Roma en París; el subcampeón Arsenal se medirá con Borussia Dortmund; y el Betis de Manuel Pellegrini visitará a Slovan Bratislava en Eslovaquia.

Revisa la agenda de la quinta fecha de la Champions:

Martes 24 de noviembre

Bodo/Glimt vs. Lask Linz. 14:45 horas . Estadio Aspmyra

. Estadio Aspmyra Galatasaray vs. Aston Villa. 14:45 horas. Rams Park

Rams Park Arsenal vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Emirates Stadium

Emirates Stadium Manchester City vs. Napoli. 17:00 horas . Etihad Stadium

. Etihad Stadium Real Madrid vs. PSV. 17:00 horas . Estadio "Santiago Bernabéu"

. Estadio "Santiago Bernabéu" Slovan Bratislava vs. Real Betis. 17:00 horas . Estadio Tehelne Pole

. Estadio Tehelne Pole Como 1907 vs. AEK. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Sinigaglia"

Estadio "Giuseppe Sinigaglia" RB Leipzig vs. Lens. 17:00 horas. Red Bull Arena

Red Bull Arena Feyenoord vs. Porto. 17:00 horas. Estadio De Kuip

Miércoles 25 de noviembre