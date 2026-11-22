Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La agenda de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Champions League vuelve a la acción esta semana con la quinta fecha de la fase de liga, que contará con varios partidazos en Europa.
El bicampeón defensor PSG enfrentará a Roma en París; el subcampeón Arsenal se medirá con Borussia Dortmund; y el Betis de Manuel Pellegrini visitará a Slovan Bratislava en Eslovaquia.
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