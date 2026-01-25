Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de la última fecha para la fase de liga en la Champions League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Se definen los clasificados a octavos de forma directa y a los playoffs.
Esta semana se disputará la última fecha de la fase de liga de la Champions League con un total de 18 partidos que se jugarán en simultaneo el día miércoles 28 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl: