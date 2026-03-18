Liverpool dio vuelta la llave ante Galatasaray con impecable goleada y avanzó en la Champions

Liverpool derrotó 4-0 a Galatasaray en Anfield, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, resultado que le permitió dar vuelta la llave (0-1) y clasificar a los cuartos de final de la competición europea.

El primer gol del encuentro fue obra del húngaro Dominik Szoboszlai en el minuto 25, el cual igualó 1-1 el marcador global.

En el 45+4' Mohamed Salah desperdició la oportunidad de desempatar la llave al intentar picar un penal, el cual fue atajado por el arquero de Galatasaray, Ugurcan Cakir.

En el segundo tiempo, Liverpool pasó arriba en el marcador global con la anotación de Hugo Ekitike (51'). Dos minutos más tarde Ryan Gravenberch (53') estiró la ventaja, mientras que, en el 62' Salah convirtió un golazo, cerrando una impecable actuación de los "Reds" en Anfield.

En cuartos de final, Liverpool enfrentará a PSG, vigente campeón de la Champions League, luego de que los parisinos se impusieran con un global de 8-2 ante Chelsea en los octavos de final.