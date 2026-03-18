Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] Szoboszlai marcó el primero para Liverpool e igualó la llave ante Galatasaray
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro inglés cayó 1-0 en el partido de ida disputado en Turquía.
El cuadro inglés cayó 1-0 en el partido de ida disputado en Turquía.
Liverpool vence 1-0 a Galatasaray en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, con la anotación del húngaro Dominik Szoboszlai (25'), la cual iguala la llave 1-1.
Revisa el gol a continuación: