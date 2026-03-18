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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Szoboszlai marcó el primero para Liverpool e igualó la llave ante Galatasaray

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro inglés cayó 1-0 en el partido de ida disputado en Turquía.

[VIDEO] Szoboszlai marcó el primero para Liverpool e igualó la llave ante Galatasaray
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Liverpool vence 1-0 a Galatasaray en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, con la anotación del húngaro Dominik Szoboszlai (25'), la cual iguala la llave 1-1.

Revisa el gol a continuación:

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