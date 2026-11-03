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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los resultados de la cuarta fecha de la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.

Los resultados de la cuarta fecha de la Champions League
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Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.

Sigue los partidos en vivo y online por Cooperativa.cl.

Martes 3 de noviembre

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart. Finalizado. Rams Park.

1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)

  • Shaktar 0-1 Sporting de Lisboa. Finalizado. Stamford Bridge

0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)

  • Atlético de Madrid 0-2 Bayern Munich. Finalizado. Estadio Metropolitano

0-1: 54' Lennart Karl (BAY); 0-2: 74' Konrad Laimer (BAY)

  • FC Barcelona 3-0 Aston Villa. Finalizado. Estadio Camp Nou

1-0:7' Lamine Yamal (BAR); 2-0: 52' Raphinha (BAR); 3-0: 65' Raphinha (BAR)

  • Feyenoord 0-3 Inter de Milán. Finalizado. Estadio De Kuip

0-1: 8' Yann Bisseck (INT); 0-2: 34' Francesco Esposito (INT); 0-3: 54' Piotr Zielinkski (INT)

  • Manchester United 3-2 AS Roma. Finalizado. Old Trafford

0-1: 11' Matías Soulé (ROM); 0-2: 18' Donyell Malen (ROM); 1-2: 58' Bruno Fernandes, de penal (MU); 2-2: 83' Matheus Cunha (MU); 3-2: 85' Matheus Cunha (MU)

  • Villarreal 0-6 PSG. Finalizado. Estadio de La Cerámica

0-1: 9' Joao Neves (PSG); 0-2: 12' Desire Doue (PSG); 0-3: 13' Senny Mayulu (PSG); 0-4: 17' Fabián Ruiz (PSG); 0-5: 50' Fabián Ruiz (PSG); 0-6: 78' David Boly (PSG)

  • Bodo/Glimt 0-0 Lille. Finalizado. Aspmyra Stadion
  • LASK 4-0 Slovan Bratislava. Finalizado. Raiffeisen Arena

1-0: 19' Kasper Jorgensen (LASK); 2-0: 37' Kasper Jorgensen (LASK); 3-0: 44' Robert Ljubicic (LASK); 4-0: 48' Samuel Adeniran (LASK)

Miércoles 4 de noviembre

  • AEK vs. Real Madrid. 14:45 horas. Opap Arena
  • Fenerbahce vs. Liverpool. 14:45 horas. Chobani Stadium
  • Borussia Dortmund vs. Real Betis. 17:00 horas. Signal Iduna Park
  • Lens vs. Como. 17:00 horas. Estadio Bollaert-Delelis
  • Porto vs. Napoli. 17:00 horas. Estadio do Dragao
  • PSV vs. Club Brujas. 17:00 horas. Phillips Stadion
  • RB Leipzig vs. Manchester City. 17:00 horas. Red Bull Arena
  • Slavia Praga vs. Arsenal. 17:00 horas. Eden Arena
  • Viking vs. Sabah FC. 17:00 horas. Viking Stadion

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