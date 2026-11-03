Los resultados de la cuarta fecha de la Champions League

Esta semana se reanuda la acción de la Champions League en Europa, con el desarrollo de la cuarta fecha de la fase de liga.

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Martes 3 de noviembre

Galatasaray 2-0 Stuttgart. Finalizado. Rams Park.

1-0: 12'; Aleksey Batrakov (GAL), 2-0: 15'; Aleksey Batrakov (GAL)

Shaktar 0-1 Sporting de Lisboa. Finalizado. Stamford Bridge

0-1: 59'; Issa Doumbia (SPO)

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Munich. Finalizado. Estadio Metropolitano

0-1: 54' Lennart Karl (BAY); 0-2: 74' Konrad Laimer (BAY)

FC Barcelona 3-0 Aston Villa. Finalizado. Estadio Camp Nou

1-0:7' Lamine Yamal (BAR); 2-0: 52' Raphinha (BAR); 3-0: 65' Raphinha (BAR)

Feyenoord 0-3 Inter de Milán. Finalizado. Estadio De Kuip

0-1: 8' Yann Bisseck (INT); 0-2: 34' Francesco Esposito (INT); 0-3: 54' Piotr Zielinkski (INT)

Manchester United 3-2 AS Roma. Finalizado. Old Trafford

0-1: 11' Matías Soulé (ROM); 0-2: 18' Donyell Malen (ROM); 1-2: 58' Bruno Fernandes, de penal (MU); 2-2: 83' Matheus Cunha (MU); 3-2: 85' Matheus Cunha (MU)

Villarreal 0-6 PSG. Finalizado. Estadio de La Cerámica

0-1: 9' Joao Neves (PSG); 0-2: 12' Desire Doue (PSG); 0-3: 13' Senny Mayulu (PSG); 0-4: 17' Fabián Ruiz (PSG); 0-5: 50' Fabián Ruiz (PSG); 0-6: 78' David Boly (PSG)

Bodo/Glimt 0-0 Lille. Finalizado. Aspmyra Stadion

LASK 4-0 Slovan Bratislava. Finalizado. Raiffeisen Arena

1-0: 19' Kasper Jorgensen (LASK); 2-0: 37' Kasper Jorgensen (LASK); 3-0: 44' Robert Ljubicic (LASK); 4-0: 48' Samuel Adeniran (LASK)

Miércoles 4 de noviembre

AEK vs. Real Madrid. 14:45 horas. Opap Arena

Fenerbahce vs. Liverpool. 14:45 horas. Chobani Stadium

Borussia Dortmund vs. Real Betis. 17:00 horas. Signal Iduna Park

Lens vs. Como. 17:00 horas. Estadio Bollaert-Delelis

Porto vs. Napoli. 17:00 horas. Estadio do Dragao

PSV vs. Club Brujas. 17:00 horas. Phillips Stadion

RB Leipzig vs. Manchester City. 17:00 horas. Red Bull Arena

Slavia Praga vs. Arsenal. 17:00 horas. Eden Arena