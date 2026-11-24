Este martes y miércoles se disputa la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde destacan los cruces entre Manchester City y Napoli, Arsenal ante Borussia Dortmund, y el duelo de Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini frente a Slovan Bratislava.

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Martes 24 de noviembre

Galatasaray 1-0 Aston Villa, Finalizado. RAMS Park.

1-0: 77' Deniz Gul (GAL)

Bodo Glimt 1-0 LASK, Finalizado. Aspmyra Stadion.

1-0: 90+2' Melayro Bogarde, en contra (BOD)

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund, Finalizado. Emirates Stadium.

1-0: 10' Viktor Gyokeres (ARS); 1-1: 55' Maximilian Beier (BVB)

Manchester City 2-2 Napoli, Finalizado. Etihad Stadium.

0-1: 55' Rasmus Hojlund (NAP); 1-1: 67' Ayyoub Bouaddi (MCI); 1-2: 76' Noa Lang (NAP); 2-2: 86' Rayan Cherki (MCI)

Real Madrid 5-1 PSV, Finalizado. Estadio "Santiago Bernabéu".

0-1: 32' Ivan Perisic, de penal (PSV); 1-1: 50' Federico Valverde (RMA); 2-1: 60' Jude Bellingham (RMA); 3-1: 64' Kylian Mbappé (RMA); 4-1: 84' Kylian Mbappé (RMA); 5-1: 87' Vinícius Júnior (RMA)

Como 1-0 AEK, Finalizado. Stadio "Giuseppe Sinigaglia".

1-0: 57' Luis Milla (COM)

Feyenoord 0-1 FC Porto, Finalizado. Stadion Feijenoord.

0-1: 2' Oussama Targhalline, en contra (POR)

RB Leipzig 3-1 RC Lens, Finalizado. Red Bull Arena.

1-0: 6' David Raum (RBL); 2-0: 9' Antonio Nusa (RBL); 2-1: 58' Matthieu Udol (LEN); 3-1: 90+4' Antonio Nusa (RBL)

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis, Finalizado. Tehelné pole.

0-1: 43' Cucho Hernández (BET); 0-2: 57' Cucho Hernández (BET)

Miércoles 25 de noviembre