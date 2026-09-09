Luis Enrique tras la goleada de PSG: Es difícil jugar contra los bicampeones de Europa

Luis Enrique, director técnico de Paris Saint-Germain, analizó la contundente victoria por 6-1 sobre Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes y, tras iniciar con autoridad la defensa del bicampeonato en la UEFA Champions League, alabó la implacable intensidad de sus dirigidos.

"Es difícil para Bratislava jugar contra los bicampeones de Europa. Si presionamos con esta intensidad, este nivel de exigencia, es difícil para cualquiera, no solo para Bratislava", precisó en conferencia de prensa el español.

Seguido a ello, el estratega repasó lo que fue su inicio en Ligue 1, donde no suman victorias: "Está claro que el éxito es importante para nuestra confianza. Te preocupaste después de 3 partidos sin victoria, pero para mí eran partidos aceptables".

Finalmente, postuló a sus principales figuras a los máximos galardones: "Kvara es un jugador increíble que puede ganar el Balón de Oro. Como Vitinha y Ousmane. Cuando oigo a los aficionados cantar 'Ousmane balón d'or' podría oirla para alguien más en el futuro".