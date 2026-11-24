Manchester United, en su segundo partido bajo el mando del argentino Mauricio Pochettino, visitará este miércoles a Sporting de Lisboa en el Estadio "José Alvalade", desde las 17:00 horas (20:00 GMT), con la misión de sacudirse del mal momento que vive en la Premier League y mantener vivo el sueño de avanzar en la Champions, en la quinta fecha de la fase de liga.

Los "Diablos Rojos" vienen de sufrir una dolorosa goleada por 4-0 ante Liverpool en Anfield, en el estreno de Pochettino como sucesor de Michael Carrick, resultado que dejó al equipo en la zona de descenso del torneo inglés, con apenas ocho puntos en 11 partidos.

El panorama es más alentador en el certamen continental, donde el cuadro de Manchester suma seis unidades, gracias a sus triunfos ante Sabah y Roma en Old Trafford, aunque perdió sus dos compromisos como forastero, ante Atlético de Madrid y el sorprendente Como 1907 de Césc Fábregas.

Para el desafío en suelo portugués, Pochettino no podrá contar con el brasileño Matheus Cunha, quien fue expulsado en la remontada por 3-2 ante los romanos en la pasada fecha de la Champions.

Al frente estará Sporting de Lisboa, que vive un presente auspicioso bajo la conducción de Paulo Fonseca, entrenador que ha celebrado cinco victorias consecutivas desde su llegada al club, que marcha tercero en el campeonato portugués.

El elenco lisboeta suma nueve puntos en la Champions, gracias a sus victorias ante Galatasaray, Lens y Shakhtar Donetsk, y buscará dar otro paso rumbo a la clasificación, tras haber sufrido su única derrota ante el austríaco LASK.

El duelo será arbitrado por el polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final del Mundial de Catar 2022.

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