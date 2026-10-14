Manuel Pellegrini y la remontada de Betis: Fue emocionante

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, analizó la remontada 3-2 sobre Porto en la segunda fecha de la fase liguera de la UEFA Champions League y destacó la madurez de su escuadra para sobreponerse al golpe de estar abajo en el marcador.

"Es una doble alegría primero por ganar para nuestra hinchada y segundo por la manera en que se ganó. Si ganábamos 3-0 también quedaba la gente contenta, pero dar la vuelta a un resultado adverso a pocos minutos del final lo hace todavía más emocionante", comenzó repasando el "Ingeniero".

Seguido a ello, Pellegrini profundizó en que: "En todos los equipos que dirigí estuve siempre en la Champions, pero aquí el ambiente es especial por la misma razón de estar poco acostumbrados. Hace 21 0 25 años que no se jugaba y eso son dos Champions en 120 años".

"Comenzar con seis de seis sin lugar a dudas que es importante para ir a buscar el objetivo, pero los objetivos se consiguen cuando matemáticamente se consiguen. No son puntos decisivos, pero son puntos importantes", concluyó.

Real Betis, noveno en la fase de liga de la Champions League con 6 unidades, recibirá al líder FC Barcelona este sábado 17 de octubre a las 13:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio La Cartuja por La Liga, antes de medirse con Feyenoord el miércoles 21 en la escena continental.