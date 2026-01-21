Mastantuono tras su estreno goleador en Champions: Ni me creo Messi ni la peor compra de Real Madrid

El volante argentino Franco Mastantuono puso paños fríos a las expectativas y críticas tras el triunfo de Real Madrid 6-1 ante Mónaco este martes en Champions League y su debut goleador en la competición europea."Ni me creo Messi ni la peor compra de Real Madrid".

Mastantuono valoró la importancia de su primer gol en la Liga de Campeones. "El gol me sirvió mucho para la confianza. Venía de varios partidos sin jugar. Al jugador no le gusta estar afuera de la cancha y con una lesión. Me tocaba otro rol. Y este gol me ayuda mucho a soltarme y liberar la cabeza para poder mostrarme", comentó.

El trasandino también explicó sobre cómo vivió el cambio de vida cuando fichó por el cuadro español. "Llegué desde Argentina siendo un chico. Me sentía preparado para estar acá, pero era una vida nueva para mí y lleva una adaptación, una costumbre de estar en una ciudad nueva para mí y lejos de mi familia. Pero no tuve nunca un mal momento, siempre fui una persona alegre y eso es lo que me va a llevar a dar la mejor versión de mí", concluyó.

El exfutbolista de River Plate arribó a la casa blanca con un precio de traspaso de 63 millones de euros, con 18 años recién cumplidos. En sus primeros partidos con el merengue se llevó elogios por su rendimiento, sin embargo, en los últimos encuentros sumó pocos minutos y no mostró el desempeño esperado, lo que atrajo críticas hacia su nivel futbolístico.