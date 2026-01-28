Mourinho: Me disculpé con Arbeloa por la forma en que celebré la victoria

El entrenador de Benfica, José Mourinho, afirmó este miércoles que se disculpó ante el técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, por la forma en que celebró la victoria 4-2 contra el equipo merengue en el cierre de la fase regular de la Champions League.

"Le pedi disculpas por el modo en que celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y comprende que en ese momento (uno) se olvida, que es Real Madrid y que Álvaro está en la banca", indicó Mourinho, quien reveló que el entrenador merengue le ha dicho que no hacía falta disculparse.

Afirmó que esta fue "una noche para recordar". "Pienso en los hinchas más jóvenes, creo que fue una noche increíble estoy súper feliz por los jugadores, hicieron un juego absolutamente extraordinario", dijo.

Mourinho añadió que a lo largo de su carrera ganó y perdido partidos, pero que nunca se impuso en uno con su portero marcando "un gol fantástico" en el último minuto.

"Pensaba que pasó por todo, pero al final resulta que no pase por todo", señaló en referencia al tanto marcado por el portero del Benfica, el ucraniano Trubin, en el tiempo de descuento, que dio el 4-2 al equipo lisboeta.

Preguntado sobre qué supone para él ganar a Real Madrid en la fase regular de la Champions League, Mourinho aseguró que piensa más en los jugadores y en el club que en sí mismo.

"No estoy tratando de hacer una cosa con mi carera que no haya hecho nunca -agregó-, me centro en disfrutar y trabajar, y para esta gente jugar una eliminatoria contra Real Madrid o el Inter es una oportunidad fantástica".