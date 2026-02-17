Mourinho: Vinicius me dijo una cosa y Prestianni otra, son cosas que ocurren en la cancha

El portugués José Mourinho, técnico de Benfica, abordó las acusaciones de racismo que hizo el brasileño Vinicius contra el argentino Gianluca Prestianni en el partido contra Real Madrid en la Champions, y manifesto una postura imparcial, señalando que habló con ambos jugadores y estas cosas "pasan en la cancha".

"Yo he hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa, Prestianni me dice otra cosa. No quiero ser rojo y decir que al cien por cien creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad", explicó Mourinho tras el duelo en el Estadio Da Luz.

"Quiero ser equilibrado...en este mundo del fútbol son cosas que ocurren en la cancha", agregó el luso.

Mourinho también aseguró que habló con Vinicius y le remarcó que Benfica no es un equipo racista, recordando la figura de Eusebio, la leyenda más grande en la historia del club portugués.

"Le dije a Vinicius que cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves a la cancha. Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante (Eusebio) en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista", aseveró.