¡Partidazo! PSG se quedó con los festejos en una abnegada batalla ante Bayern por la Champions

Paris Saint-Germain y Bayern Múnich abrieron las semifinales de ida en la Champions League con un partidazo, en el cual los franceses terminaron festejando un ajustado 5-4 en el Parque de los Príncipes antes de la revancha el próximo miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

El pitazo inicial en la capital francesa dio el vamos a un espectáculo entre dos titanes del fútbol europeo. Una falta en el área de Willian Pacho sobre el colombiano Luis Díaz abrió la serie con el gol de Harry Kane (16'), pero la respuesta vino inmediatamente con el empate de Khvicha Kvaratskhelia (23').

Posterior a esto continúo la fiesta de anotaciones y João Neves se elevó (32') tras un córner para aventajar a los de Luis Enrique. Sin embargo, Michael Olise no quiso ausentarse e igualó (40') con un zapatazo tras eludir a cuatro de sus rivales.

Una mano del canadiense Alphonso Davies no dejó ni descansar antes del entretiempo, y ahí Ousmane Dembélé (45+4') se hizo cargo de intercambiar el penal por el tanto que significó una ventaja que se sostendría hasta el final del compromiso.

En la segunda mitad, los parisinos entraron arrollando y Kvaratskhelia apareció junto al vigente Balón de Oro (56' y 58') para dejar estático a Manuel Neuer en su reacción y encaminar con un 5-2 lo que parecía una sólida cuota para la vuelta.

No obstante, el club bávaro hizo hincapié en sus raíces y Dayot Upamecano aprovechó la desatención del portero ruso Matvey Safonov para reducir las diferencias (65'). Tras eso, el colombiano Luis Díaz firmó el 5-4 definitivo del pleito (68').

Solo Senny Mayulu (86') estuvo a punto de cambiar la historia, pero su disparo para PSG dio en el vértice de la portería. Con esto como cierre, el partidazo para definir al rival de Arsenal y Atlético de Madrid se decidirá en Alemania la próxima semana.