Pellegrini palpitó el debut de Betis en Champions: "Es un salto importante, pero puede pasar factura"

El director técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, compareció este lunes en conferencia de prensa en la antesala del estreno de su escuadra en la UEFA Champions League frente a Lille, instancia donde calificó el desembarco en el torneo como "un salto importante" tras varias campañas consecutivas en copas internacionales.

Desde el Estadio "Pierre Mauroy", el entrenador nacional remarcó la ilusión del conjunto verdiblanco, aunque advirtió sobre la alta exigencia del certamen: "Jugar la Champions es un salto importante de este equipo después de clasificar seis años para Europa. Es una gran alegría para los hinchas por estar en el torneo de mayor exigencia", sostuvo.

En esa línea, el estratego nacional reconoció que el certamen continental "atrae mucho, pero es peligroso porque puede pasar factura. Por eso es importante contar con un plantel equilibrado, que responda en ambos frentes".

Respecto a las aspiraciones del elenco sevillano, el DT fue cauto y apuntó a ir paso a paso: "El deseo es hacer una buena competición que debe empezar con tratar de ganar mañana al Lille y después ya se verán los siguientes partidos".

Sobre el Lille, Pellegrini advirtió la complejidad del desafío al catalogarlo como "un rival difícil, puntero de la liga francesa y que viene de empatar ante PSG".

Además, tuvo palabras dedicadas para su contraparte en el banquillo francés, Davide Ancelotti: "Acaba de hacer una maniobra importante al separarse de su padre (Carlo), a quien considero el mejor técnico de la historia. Seguramente Davide va a ser un gran técnico, con una idea parecida a la de su progenitor", remarcó.

Por último, el entrenador santiaguino sacó a relucir sus pergaminos en el fútbol europeo: "He tenido, por suerte, la oportunidad de jugar siete 'Champions'", concluyó, apelando a su experiencia para buscar un triunfo en tierras francesas.