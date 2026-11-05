Prensa española aniquiló a Vinicius por discreto partido ante AEK Atenas

Vinicius Junior, delantero de Real Madrid, quedó en el centro de duras críticas de la prensa española por su discreto rendimiento ante AEK Atenas, pese a la victoria 3-2 del conjunto español en la Champions League, conseguida con un gol de Federico Valverde en los descuentos.

El diario AS fue especialmente duro con el brasileño y tituló "Ni Mourinho enchufa a Vinicius". El medio destacó que no completó ningún regate, perdió 11 balones y ninguno de sus tres remates fue al arco, además de acumular seis partidos consecutivos sin goles ni asistencias, números que reflejan su pérdida de protagonismo ofensivo.

Las críticas también llegaron desde Diario Madridista, que encabezó su análisis con "Vinicius se queda sin argumentos", mientras El Chiringuito abrió nuevamente el debate sobre su continuidad. La competencia con Yan Diomande y la falta de respuestas del brasileño aumentaron los cuestionamientos sobre su titularidad.

Pese a las críticas, José Mourinho defendió al atacante y sostuvo que "hizo un partido aceptable, no extraordinario". Su evaluación encontró resistencia entre los analistas y, según recogió Mundo Deportivo, Jorge Valdano cuestionó las palabras del entrenador: "Aceptable dijo Mourinho. No podía decir que hizo un partido pobre", comentó el argentino, en medio de una discusión creciente sobre el nivel del brasileño.